Wolff vreest dat Red Bull niet te verslaan is

Het team van Mercedes wil zo snel mogelijk terugslaan na twee teleurstellende seizoenen in de Formule 1. Red Bull Racing was veel te snel en bij Mercedes beseft men zich dat de achterstand wel heel erg groot is. Toto Wolff denkt dat onmogelijk wordt om Red Bull voor 2026 te verslaan.

In 2022 gingen er nieuwe technische reglementen gelden in de Formule 1. Red Bull heeft deze regels goed onder de knie gekregen en ze werden in de afgelopen twee seizoenen dan ook wereldkampioen en constructeurskampioen. Max Verstappen speelde een grote rol bij het succes van Red Bull. Hij won dit jaar bijna alle races en hij werd met speels gemak voor de derde keer wereldkampioen.

Bij Mercedes ging het niet naar wens in de afgelopen twee jaar. De Duitse renstal won dit jaar geen race en de achterstand op Red Bull was enorm. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat aan de internationale media weten dat het moeilijk wordt om de Oostenrijkse renstal te verslaan: "Red Bull begon in 2022 met een enorm voordeel en ze waren instaat om dat vast te houden. Je moet enorm veel respect hebben voor de dingen die ze hebben bereikt met hun coureur en hun engineers. Het zou tegen de verwachtingen in zijn als ze onder deze regels worden verslagen, dat is wel duidelijk."