Uitslag VT1 Abu Dhabi: Russell snelste in nietszeggende sessie vol rookies

De laatste eerste vrije training van 2023 zit er alweer op. Op het circuit van Yas Marina kwamen er veel rookies in actie tijdens de sessie. De snelste tijd werd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Felipe Drugovich, de top drie werd compleet gemaakt door Daniel Ricciardo.

Met tien nieuwe namen achter het stuur ging de training van start. Aangezien deze sessie werd verreden onder het daglicht, er veel werd getest en er dus veel nieuwe namen in actie kwamen, was het een redelijk nietszeggende sessie. Voor de teams was het vooral belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen. Bij de start van de training kwamen rookies Drugovich, Robert Shwartzman en Patricio O'Ward dan ook de baan op met aero rakes.

Red Bull

Bij Red Bull Racing leek men zich ook niet te focussen op snelle tijden. De Oostenrijkse constructeurskampioen koos ervoor om Formule E-kampioen Jake Dennis en Formule 2-coureur Isack Hadjar in te zetten. Beide coureurs zetten geen stap verkeerd, maar de focus lag niet op snelle tijden. Dennis noteerde de zestiende tijd en Hadjar werd zeventiende. Beide coureurs kenden wel een paar momentjes. De helm van Dennis zat te los en Hadjar kon nog maar net een zwaar ongeval voorkomen toen Lance Stroll in de weg reed.

Bijna crash

Hadjar was niet de enige rookie die werd gehinderd door een vaste coureur. Alpine-rookie Jack Doohan kon in de laatste bocht nog net een keihard crash voorkomen. De Australiër was bezig met een snelle ronde en hij wilde de Williams van Logan Sargeant aan de binnenkant passeren. Sargeant leek niet in zijn spiegels te kijken en hij stuurde naar de kant van de baan waar Doohan reed. Het liep met een sisser af, maar de stewards gaan er wel naar kijken.

Eerste indruk

De laatste bocht vormden een echte uitdaging voor de coureurs. O'Ward en Williams-rookie Zak O'Sullivan hadden er een momentje en ook Stroll kon zijn auto nog maar net onder controle houden. Verder was het een rustige sessie waar de rookies de kans kregen om indruk te maken. Drugovich deed dat zeker, want de Braziliaanse Aston Martin-reserve noteerde in de auto van Fernando Alonso de tweede tijd. Jongeling Oliver Bearman noteerde de laatste tijd, maar hij kon zijn eenmalige teamgenoot Kevin Magnussen aardig bijhouden.