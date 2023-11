Verstappen 'naait' Ocon met opzet: "Dat is goed gelukt"

Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Las Vegas de derde tijd. Aan het begin van de sessie had hij het echter eventjes lastig, want Esteban Ocon reed hem in de weg. Verstappen sloeg daarna terug en na afloop gaf hij toen dat dit een volledig bewuste actie was.

Aan het einde van Q1 was het zeer druk op het opvallende stratencircuit in het centrum van Las Vegas. Aan het einde van de Strip was het heel erg druk en Esteban Ocon besloot tussen iedereen door te rijden. De Fransman raakte hierbij bijna de Red Bull van Verstappen. Laatstgenoemde was hier niet zo blij mee en toen ze bocht één indoken, zette Verstappen een inhaalactie in. Ocon kwam uiteindelijk niet verder dan de zeventiende tijd.

Ocon reageerde furieus, maar de stewards deden er niets mee. Verstappen reageerde ook niet blij en bij Viaplay legde hij uit dat het een bewuste actie was: "Iedereen was een gat aan het creëren en opeens rijdt hij als een dwaas al driftend tussen twee auto's door. Hij raakte bijna mijn achterkant voor bocht veertien. Ik laat vervolgens een gat vallen naar de anderen en dan probeert hij mij te naaien voor de laatste bocht, om zo zijn ronde aan te kunnen zetten. Ik dacht 'als je mij naait, dan naai ik jou ik bocht één'. Dat is goed gelukt."

