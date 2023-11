Ocon deelt geheim: "Heb op de simulator al in de 2024-bolide gereden"

Vrijwel alle teams zijn al geruime tijd bezig met de auto's voor het aankomende seizoen. Dat geldt dus ook voor het team van Alpine, de Franse renstal heeft niets meer om voor te vechten en ze richten hun blik naar voren. Esteban Ocon onthult dat hij in de simulator al veel virtuele meters heeft gemaakt in de nieuwe auto.

Het team van Alpine heeft niets meer om voor te vechten. De Franse renstal staat op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap met 108 WK-punten. Nummer vijf Aston Martin heeft 261 WK-punten en Alpine kan ze dus niet meer gaan inhalen. Ook van de achtervolgende teams hoeft Alpine niets meer te vrezen, want nummer zeven Williams heeft slechts 28 punten.

Alpine-coureur Esteban Ocon maakt er dan ook geen geheim van dat zijn team al geruime tijd bezig is met de ontwikkeling voor de nieuwe auto. In gesprek met de internationale media is Ocon eerlijk: "Het team weet waar ze heen moeten wat betreft het verbeteren van de huidige situatie. Ik heb al aardig wat meters gereden op de simulator in de auto voor 2024. Dat is behoorlijk vroeg gegaan in vergelijking met voorgaande jaren, dus dat is positief. We hebben al wat problemen op weten te lossen en we hebben al wat feedback verzameld."