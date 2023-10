Verstappen plaagt Ajax-fans: "Wat een topdag!"

Max Verstappen heeft een zeer sterk weekend in Mexico achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd alleen in de kwalificatie verslagen en zijn favoriete voetbalclub had op zondag ook nog gewonnen. Verstappen kon daar wel om lachen toen hij zich uitsprak bij de Nederlandse media.

Verstappen reed een ijzersterke race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Red Bull Racing-coureur greep bij de start direct de koppositie en deze gaf hij eigenlijk niet meer uit handen. Verstappen was ook voor de race al zeer tevreden, want zijn favoriete voetbalclub PSV had eerder op de dag aartsrivaal Ajax verslagen. Verstappen kon daar hartelijk om lachen toen hij een aantal fans van de club uit de hoofdstad trof in de TV Pen.

Verstappen meldde zich na afloop voor de camera's van Viaplay. Analist Giedo van der Garde en interviewer Chiel van Koldenhoven zijn Ajax-fans en Verstappen ging daar direct op in: "Wat een topdag! Het kon al niet meer stuk door de zege van PSV! Deze overwinning maakt het allemaal nog net ietsje mooier. Chiel, ik denk dat je gewoon moet overstappen hé!" Verstappen richtte zich daarna ook nog tot Van der Garde: "Nee, dit heb ik nog niet gesproken. Maar, die is zuur denk ik! Jammer man!"