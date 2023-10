Perez denkt niet aan stoppen: "Wil nog minstens drie tot vier jaar doorgaan"

Sergio Perez staat onder grote druk bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan staat nog wel tweede in het wereldkampioenschap, maar zijn resultaten vallen tegen. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar die verwijst Perez naar het rijk der fabelen. Hij wil nog vele jaren doorgaan.

Perez is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De Mexicaanse Red Bull-coureur kan zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden en zijn resultaten vallen flink tegen. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst bij Red Bull en in de Formule 1. Dit weekend gingen er bijvoorbeeld al meerdere geruchten rond, zo wordt er beweerd dat hij zou worden ontslagen als hij de tweede plaats niet weet vast te houden. Ook ging er een wild gerucht rond over een mogelijk afscheid.

Contractverlenging

Volgens Perez klopt er allemaal niets van. Hij beschikt over een contract dat loopt tot en met eind 2024 en hij wil dat gewoon gaan uitdienen. De Mexicaan wuift alle geruchten weg en hij laat in gesprek met Motorsport.com zelfs weten te dromen van een contractverlenging: "Ik heb gewoon een contract voor volgend jaar. Mijn contract loopt daarna af, dus het wordt belangrijk om een goed jaar te hebben."

Motivatie

Perez denkt dan ook niet aan stoppen. De Mexicaanse coureur wil nog wel eventjes doorgaan en hij voelt zich dan ook heel erg goed. Perez weigert te denken aan een mogelijk pensioen of gedwongen vertrek: "Ik heb de motivatie om door te gaan. Ik wil dit nog jaren blijven doen, ook omdat ik geloof dat ik veel te bieden heb. Ik zou nog graag minstens drie tot vier jaar willen blijven racen in de Formule 1."