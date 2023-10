Ocon trots: "Privilege dat ik mag racen met Max"

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Qatar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander heerst in de sport en hij ontvangt veel complimenten, ook van zijn collega's. Esteban Ocon vindt het een privilege dat hij de baan mag delen met Verstappen.

Verstappen is bezig met een enorm dominant seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteert van zijn goede auto en hij heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen. Hij is veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez, de Mexicaan heeft dit jaar slechts twee races gewonnen. Het verschil werd in Qatar nog maar eens pijnlijk duidelijk, Verstappen werd namelijk wereldkampioen vanwege een uitvalbeurt van Perez.

Inspiratie

De Mexicaan werd in de Qatarese sprintrace van de baan getikt door Esteban Ocon. De Franse Alpine-coureur is op zijn beurt onder de indruk van Verstappen. In gesprek met de internationale media spreekt Ocon zich uit: "Ik wil graag beginnen met het feliciteren van Max. Zijn seizoen en de manier waarop hij domineert, zijn een grote inspiratie voor ons als coureurs. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de teams, want wat hij met Red Bull doet is ontzettend indrukwekkend."

Privilege

Ocon, die in het verleden wel eens aan de stok had met Verstappen, gaat verder met het uitdelen van complimenten. De Franse coureur kent Verstappen dan ook goed: "Ik race al mijn hele leven tegen Max. Het is een privilege geweest om met hem te racen, vooral als je ziet hoe goed hij en Red Bull het op dit moment doen. Het is dus eigenlijk iets waar wij allemaal inspiratie uit zouden moeten halen."