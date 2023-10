Perez ziet oplossing voor problemen: "Heb consistente basis nodig"

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur staat nog wel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen is zeer groot. Perez wil in 2024 beter voor de dag komen en hij weet precies wat daar voor nodig is.

Afgelopen weekend in Qatar veroverde Verstappen zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander veroverde in de sprintrace zijn wereldtitel omdat Perez door een crash met Esteban Ocon was uitgevallen. Het was typerend voor het huidige seizoen, terwijl Verstappen domineerde, zakte Perez hard door het spreekwoordelijke ijs. Met regelmaat moest hij inhaalraces rijden vanwege slechte kwalificaties.

Consistent

Perez heeft zich erbij neergelegd en hij focust zich nu volledig op het aankomende seizoen. De Mexicaanse coureur weet wat er moet gebeuren en hij spreekt zich uit bij Sky Sports: "Ik denk dat ik een meer consistente basis gedurende het seizoen nodig heb. Ook heb ik een auto nodig die tijdens het seizoen niet echt veel verandert. Dat draag er ook aan bij om consistenter te presteren. Ik denk dat dit de sleutel zal zijn, want dat was wel wat er in de eerste paar races gebeurde."

Ontwikkelen

Perez heeft dan ook een belangrijk oproep aan zijn werkgever Red Bull. De Mexicaan wijst namelijk weer naar het ontwikkelingsproces: "Ik denk dat mijn gevoel met de auto minder werd, toen we begonnen met ontwikkelen. Ik moest telkens de balans zoeken en compromissen sluiten. De andere details houden we wel even intern. Het is iets waar we ons allemaal bewust van zijn en hopelijk wordt het volgend seizoen een ander verhaal."