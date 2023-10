Red Bull noteert zeer positieve financiële cijfers over kampioensjaar 2022

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer succesvolle periode achter de rug. De Oostenrijkse renstal is dit seizoen al wereldkampioen en constructeurskampioen geworden en daarmee prolongeerden ze hun beide wereldtitels. De financiële cijfers over 2022 laten zien dat het ook op dat vlak goed gaat met Red Bull.

De Formule 1-teams die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk zijn verplicht om hun financiële data publiekelijk open te stellen. De cijfers van Red Bull over het afgelopen jaar laten dan ook zien dat het team een flinke winst heeft geboekt. Bij Red Bull ligt dit ingewikkeld omdat ze een nogal ingewikkelde bedrijfsstructuur hebben. Het team staat ingeschreven als Red Bull Racing Limited (RBR) en dat valt dan weer onder het grotere Red Bull Technology Ltd (RBT).

De cijfers van het grotere Red Bull Technology laten zien dat de renstal een flinke hoeveelheid geld heeft binnengehaald in 2022. Omgerekend had RBT een omzet van 447 miljoen euro en werd er een winst gehaald van ongeveer 15,5 miljoen euro. Het raceteam zelf had omgerekend 322 miljoen euro omzet en ze draaiden een winst van 2,3 miljoen euro. De cijfers zijn hoger dan in 2021 en dat komt onder meer door de sponsorinkomsten. Red Bull sloot vorig jaar bijvoorbeeld een deal met Oracle. Ook het binnen halen van het kampioenschap speelde hierin mee.