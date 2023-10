Sainz hekelt FIA: "We hoorden dat via de media"

Autosportfederatie FIA zorgde afgelopen zaterdag voor flink wat verwarring toen ze last minute besloten het dagschema aan te passen. Dit had te maken met problemen met de banden die vrijdagavond werden ontdekt door Pirelli. Carlos Sainz is niet blij met de gang van zaken, want de coureurs kregen het nieuws pas mee toen het in de media kwam.

Bandenleverancier Pirelli ontdekte na afloop van de kwalificatie op vrijdag dat er problemen waren met de banden. Ze hadden minuscule scheurtjes ontdekt en ze wezen de nieuwe piramidevormige kerbstones als de oorzaak aan. De FIA paste snel de track limits aan in een aantal bochten en ze kwamen met een maximale stintduur voor de race. Als gevolg hiervan moesten de teams werken met een verplichte bandenstrategie.

Ferrari-coureur Carlos Sainz kon niet aan de race deelnemen omdat zijn brandstoftank beschadigd was geraakt tijdens de sprintrace. Hij laat aan Motorsport.com weten dat hij ergens wel snap waarom de FIA heeft ingegrepen: "Als het vanwege de veiligheid moet, dan moet het. Ik ben er natuurlijk niet blij mee, want toen we hier in 2021 waren was er twee jaar om iets te doen aan de kerbstones. Er is nieuw asfalt geplaatst en de kerbs zijn aangepakt, maar om één of andere reden hield de FIA vast aan een design dat de banden sloopt."

Sainz is het ook niet helemaal eens met de manier waarop de FIA te werk is gegaan. De communicatie was slecht en ook bij Pirelli ziet Sainz problemen: "Ik geef Pirelli zeker niet de schuld, maar tegelijkertijd is daar wel iets aan de hand. Toen wij in de ochtend op het circuit arriveerden, zagen we het nieuws in de media. Niemand had ons geïnformeerd dat er track limits werden aangepast en niemand vertelde ons iets over de banden."