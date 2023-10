Perez snapt straffen niet: "Wat een grap"

Sergio Perez kende een teleurstellend raceweekend in Qatar. Op vrijdag verprutste hij zijn kwalificatie, in de sprintrace viel hij uit en in de Grand Prix werd hij drie keer bestraft voor het overschrijden van de track limits. De Mexicaan was allesbehalve tevreden met zijn resultaat, hij noemde zijn straffen dan ook een 'grap'.

Perez verloor in de kwalificatie op vrijdag zijn tijd omdat hij de track limits had overschreden. Hierdoor liep hij Q3 mis en moest hij de race vanuit het middenveld starten. Hij begon de race echter vanuit de pitlane omdat zijn Red Bull-bolide te zwaar beschadigd was geraakt hij zijn crash met Esteban Ocon in de sprintrace. Hij werd in de race als tiende geklasseerd omdat hij drie tijdstraffen kreeg voor het overschrijden van de track limits.

Perez was het niet eens met de meeste van zijn straffen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur hinkte na afloop op twee gedachten in gesprek met de internationale media: "Hoe we omgingen met de track limits was een grap. Ten eerste vind ik het heel slechte dat we op het laatste moment met een oplossing komen en dat er daarna pas straffen worden uitgedeeld. Het is onmogelijk om de witte lijn te zien. Ik nam zoveel mogelijk marge en daardoor verloor ik veel rondetijd. Toch kleurden andere coureurs wel binnen de lijntjes, dus ik had het beter kunnen doen."