Alonso blij met de performance van de AMR23

Fernando Alonso start zondag bij de Grand Prix van Qatar als vierde. De Aston Martin-coureur keek met een goed gevoel terug op de kwalificatie waar hij aanvankelijk als zesde eindigde, maar dankzij afgekeurde rondes van beide McLarens op de tweede startrij mag beginnen.

"Ik ben erg blij met de kwalificatie op de vierde plaats voor de race van zondag, na een paar weekenden waarin we niet zo competitief waren", begon de kampioen van 2005 en 2006.

De coureurs hadden geen gemakkelijke dag op het Losail International Circuit vanwege listige baancondities. Ook Alonso ervaarde hinder tijdens het rijden. "Het was erg lastig vanwege de gladde baan en de winderige omstandigheden, maar de auto voelde snel aan in FP1 en later in de kwalificatie voelde hij weer goed."

Alonso durfde ondanks een sterke uitgangspositie geen gewaagde voorspelling te doen voor vandaag en zondag. "Het is nog maar de eerste stap en we hebben nog de sprintrace, dus laten we kijken wat we kunnen doen, aangezien er op beide dagen punten beschikbaar zijn", sloot hij realistisch af.