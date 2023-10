Ook Verstappen steunt Andretti: "Ik snap dat de teams het niet willen"

Autosportfederatie FIA maakte eerder deze week bekend dat ze de plannen van Andretti goed hebben gekeurd. De Amerikaanse renstal gaan nu in gesprek met de FOM dus toetreding tot de Formule 1 is nog lang niet zeker. Max Verstappen laat weten dat hij in ieder geval een voorstander is van de komst van Andretti.

Het hing al eventjes in de lucht dat de plannen van Andretti goed zouden worden gekeurd. De Amerikaanse racefamilie had de handen ineen geslagen met General Motors-merk Cadillac en ze jagen al jaren op een plekje op de grid. De FIA zit hun komst wel zitten, maar de huidige teams zijn geen fan. Ze vrezen dat dit hun geld gaat kosten en ze zitten vanzelfsprekend niet te wachten op een nieuwe uitdager.

Lastig

De coureurs staan er echter iets anders in. Lewis Hamilton liet in Qatar al weten dat hij fan is van de plannen en ook Max Verstappen ziet het wel zitten. Op het circuit van Losail sprak hij zich hierover uit in gesprek met de internationale media: "Het is best lastig om antwoord te geven op die vraag omdat ik spreek van het oogpunt van een coureur. Ik ben natuurlijk geen teambaas en ik kan hun standpunt ook wel begrijpen."

Kansen

Verstappen heeft het nieuws omtrent de plannen van Andretti en de samenwerking met Cadillac ook gevolgd. De Nederlander deelt dan ook zijn eigen standpunt over de zaak: "Alles wat ik toe nu toe heb gezien laat zien dat ze een professioneel team zijn, dat geldt ook voor hun aanstaande partners. Het zou leuk zijn omdat het meer kansen biedt vanuit het oogpunt van de coureurs. Ik kan echter wel begrijpen dat de teams er niet op zitten te wachten."