Enorme blamage: Beide Red Bulls vallen af in Q2

Red Bull Racing domineert momenteel in de Formule 1, maar in Singapore is alles anders. Niets lijkt te lukken in de straten van de stadstaat, beide coureurs gingen enorm onderuit in het tweede gedeelte van de kwalificatie: Max Verstappen en Sergio Perez vielen af.

Voor het eerst sinds Rusland 2018 vielen beide Red Bulls af in Q2. Ze hebben al het hele weekend problemen met de auto en dat werd pijnlijk duidelijk in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Verstappen en Perez konden zich op geen enkel moment verbeteren en werden afgedroogd door debutant Liam Lawson. De dubbele exit krijgt mogelijk een vervolg, want Verstappen moet nog twee keer naar de stewards.

Verstappen

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in de straten van Singapore? Zet in en win!