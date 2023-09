Wat viel op tijdens de vrijdag in Singapore?

Gisteren waren de straten van Singapore het toneel van de Formule 1-coureurs. De heren coureurs werkten de eerste twee vrije trainingen af en daarin gebeurde veel opvallende zaken. GPToday.net zet een aantal van de meest opvallende zaken van de vrijdag in Singapore op een rijtje.

Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen. Voorafgaand het raceweekend in Singapore keek iedereen dan ook in de richting van de Oostenrijkse renstal. Maar, in de eerste twee vrije training presteerde Red Bull bijna ondermaats. In de tweede training kwamen Sergio Perez en Max Verstappen niet veel verder dan de zevende en de achtste tijd.

Na afloop van de sessies waren Verstappen en Perez nogal pessimistisch. Beide coureurs lieten weten dat er werk aan de winkel was en dat ze eigenlijk heel erg ontevreden waren. Op het eerste oog lijkt het erop dat Red Bull niet de favoriet is, maar wie een blikt werpt op de data ziet toch iets anders. Uit de kwalificatie simulaties blijkt namelijk dat ze het tweede team zijn achter Ferrari. Over een enkele ronde geven ze maar 0,10 seconden toe op de Italianen. Uit de data blijkt ook dat Red Bull 'gewoon' het snelst was tijdens de racesimulaties. De verschillen zijn echter zeer klein, dus er kan nog van alles gebeuren.

Ferrari

Het team van Ferrari kende een zeer positieve vrijdag in Singapore. Op het stratencircuit van Marina Bay waren Charles Leclerc en Carlos Sainz de snelste coureurs in de eerste twee vrije trainingen. In de tweede vrije training was de snelste tijd van Sainz zelfs bijna een seconde sneller dan de Red Bulls. Uit de data blijkt echter dat Red Bull nog net iets sneller is qua racepace, maar een tweede pole position op rij voor Ferrari blijft mogelijk. Ferrari kan in ieder geval tevreden zijn met de eerste dag op het veeleisende circuit.

Het team van McLaren introduceerde gisteren een reusachtig updatepakket. De auto van Lando Norris is bijna helemaal vernieuwd, Oscar Piastri moet nog eventjes wachten op de updates. Norris liet zien dat de updates in ieder geval veel belovend zijn. De Brit had geen problemen en noteerde in de tweede vrije training zelfs de zesde tijd. Uit de data bleek zelfs dat McLaren het tweede team is qua racepace, ze waren zelfs iets sneller dan Ferrari en Mercedes. Norris lijkt zich dus op te kunnen maken voor een duel om de podiumplaatsen.