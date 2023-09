Alonso ziet zijn F1-pauze als basis voor frisse kijk op de sport.

De 42-jarige Fernando Alonso is de oudste F1-coureur die momenteel op de grid staat, maar energie heeft de tweevoudig wereldkampioen nog genoeg. Volgens de Aston Martin-coureur is dat te danken aan de periode waarin hij níet in de Formule 1 aanwezig was. Die twee jaren hebben hem een andere kijk op de sport gegeven, zo meent hij al reflecterend op zijn tweede deel in de koningsklasse.

In de twee jaren dat hij niet in de Formule 1 aanwezig was, stond de Spanjaard zeker niet stil. Zo nam hij deel aan onder andere de 24 uursrace van Le Mans, de Indy 500 en de Dakar Rally. In tegenstelling tot de mening van andere F1-coureurs dat een pauze van de koningsklasse funest kan zijn voor je prestaties in de topsport, meent Fernando Alonso er juist goede dingen uit te hebben gehaald.

"Die twee jaar weg zijn me goed van pas gekomen. Racen in de 24 uur van Le Mans, de Indy 500, de Dakar, het zijn allemaal verrijkende ervaringen geweest. Ik zag dingen in de Formule 1 van buitenaf, vanaf de bank, die ik niet had gezien vanuit het oogpunt van de coureur. Veel publiekelijke verplichtingen die we hebben, alle dingen die voor de race gebeuren, het volkslied, de interviews omarm ik nu veel meer van voorheen. Ik weet dat ze een belangrijk onderdeel van de show zijn. Als ik de paddock in ga, voel ik me bevoorrecht om het F1-circus van zo dichtbij mee te maken."