Verstappen trapt mogelijk recordweekend af in de TV Pen

Vandaag gaat het Italiaanse Grand Prix-weekend officieel van start met de gebruikelijke mediadag. De teams en coureurs zullen zich op het circuit melden om onder meer te praten met de internationale media. Aangezien het de thuisrace is van Ferrari, zullen deze coureurs in het middelpunt van de aandacht staan. Max Verstappen moet zich melden in de TV Pen.

Zoals gebruikelijk is dit seizoen, moeten de coureurs in groepjes van vijf naar de perszaal of naar de TV Pen. Om 14:30 meldt de eerste groep coureurs zich in de perszaal. Ferrari-coureur Charles Leclerc meldt zich dan in gezelschap van Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Lando Norris en Sergio Perez. Tegelijkertijd met deze groep moeten Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell en Max Verstappen zich melden in de TV Pen.

Om 15:05 is het de beurt aan de tweede groepen coureurs. In de perszaal moeten Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Alexander Albon zich melden. In de TV Pen is het de beurt aan Ferrari-coureur Carlos Sainz, Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Kevin Magnussen en Logan Sargeant. Op vrijdag moeten Pirelli-topman Mario Isola en teambazen Frédéric Vasseur, Andrea Stella en Christian Horner zich melden in de perszaal.