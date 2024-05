Promotor vreest Verstappen-dominantie: "Gevaarlijk"

Max Verstappen kwam in Miami als tweede over de streep, maar hij was wel de winnaar van het weekend. Hij oogde stabiel, en hij schreef de sprintrace op zaterdag op zijn naam. Zijn dominantie is ook dit jaar weer aanwezig, en de promotor van de Canadese Grand Prix begint zich daar zorgen over te maken.

Verstappen werd afgelopen weekend voor de tweede keer dit jaar verslagen in de race. Eerder wist hij ook niet in Australië te winnen, maar verder kwam hij in alle races als overwinnaar over de streep. Verstappen geldt als de absolute favoriet voor het wereldkampioenschap, en als hem dat lukt, is het zijn vierde wereldtitel op rij in de koningsklasse. Niet iedereen is blij met de dominantie van Verstappen, want men vreest dat er hierdoor veel kijkers afhaken.

Niet alleen fans vrezen hiervoor, ook belangrijke spelers in de sport maken zich zorgen. Francois Dumontier is de promotor van de Canadese Grand Prix en in gesprek met Le Journal de Montreal spreekt hij zijn zorgen uit: "Op de lange termijn ontstaat er een desinteresse bij de gemiddelde fan, dat is alleen niet zo als je een diehard Max Verstappen-fan bent. Veel fans kijken naar de start, gaan dan het grasmaaien, en dan keren ze terug voor de televisie voor de finish. Voor de sport, is dat best gevaarlijk."