Verstappen snapt kritische coureurs niet: "Wat doe je in die situatie?"

In de afgelopen twee raceweekenden ging het veelvuldig over de stewards. In China en Miami werden er veel strenge straffen uitgedeeld, waardoor sommige coureurs nu op de rand van een schorsing staan. Veel coureurs zijn kritisch, maar Max Verstappen kijkt iets anders naar de zaak.

In China en Miami zorgden de stewards regelmatig voor de nodige vraagtekens. Coureurs werden soms zwaar gestraft voor ogenschijnlijk lichte overtredingen. In andere gevallen gingen coureurs flink over de streep, en vond men juist dat er anders had moeten worden ingegrepen. In Miami maakte Kevin Magnussen in de sprint en de race meerdere overtredingen, waardoor hij nu tien strafpunten op zijn superlicentie heeft staan. Bij twaalf strafpunten wordt een coureur geschorst.

Men vraagt zich af of de stewards wel de juiste straffen uitdelen, en of er niet zwaarder, of juist lichter moet worden opgetreden. Max Verstappen is juist niet kritisch. De Nederlandse wereldkampioen heeft geen probleem met het huidige systeem en hij spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Je kunt je ook afvragen, waarom bevind je je in die posities? Je moet soms nadenken van als ik dit doe, dan kan ik natuurlijk een crash veroorzaken. Ik snap dat je het soms niet eens kan zijn met iets, of dat een beslissing niet eerlijk is. Maar aan de andere kant moet je misschien ook bij jezelf afvragen, waarom zet ik me in deze situatie, zodat ze straffen kunnen uitdelen."