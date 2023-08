Red Bull ook oppermachtig in Nederlands pitstop-duel

Het team van Red Bull Racing kende in Zandvoort een zeer succesvol raceweekend. Max Verstappen reed een foutloze race voor de ogen van zijn tienduizenden fans op de tribunes en de miljoenen fans thuis op de bank. Ook zijn team Red Bull maakte geen fout, zowel op als naast de baan. Ook in de pitstraat was Red Bull namelijk weer oppermachtig.

Red Bull is dit seizoen regelmatig zeer sterk bij de pitstops. Ook in Zandvoort was dit weer het geval. De pitcrew van Red Bull wisselde de banden van Verstappen namelijk in 2,01 seconden. Het team van McLaren maakte de top drie compleet door zowel Lando Norris als Oscar Piastri van nieuwe banden te voorzien in 2,27 seconden. De teams van Alpine en AlphaTauri maakten de top vijf compleet door allebei een pitstop uit te voeren in 2,43 seconden. De teams van Ferrari en Mercedes kwam niet voor in de top tien.