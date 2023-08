Wolff snapt er niets van: "Perez is toch geen idioot?"

Max Verstappen start de Nederlandse Grand Prix vandaag vanaf de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in de kwalificatie veel sneller dan de concurrentie. Hij was ruim 1,3 seconden sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Toto Wolff snapt niet waarom Verstappen zoveel sneller is dan zijn teamgenoot.

Ook bij het team van Mercedes waren de onderlinge verschillen nogal fors. George Russell noteerde de derde tijd terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton niet veel verder kwam dan de dertiende tijd. Het zorgde voor gemengde gevoelens bij de Duitse renstal, maar toch schrok men toen ze de onderlinge verschillen bij Red Bull zagen. Het gat was wel vaker fors, maar op het circuit van Zandvoort viel het meer op dan normaal.

Geen idioot

Mercedes-teambaas Toto Wolff snapt er dan ook geen snars van. De Oostenrijkse teambaas wil weten wat er aan de hand is en leeft mee met Perez. Na afloop van de kwalificatie deelde Wolff zijn enorme verbazing met de internationale media: "Checo is toch geen idioot, dat hebben we in de afgelopen jaren wel gezien. Hij is een Grand Prix-winnaar, een meervoudig racewinnaar zelfs, hij won al toen hij voor Racing Point reed."

Verstappen

Wolff omschrijft het gat van dik 1,3 seconden dan ook als 'vreemd'. De Oostenrijker wil weten wat er speelt, maar laat ook doorschemeren dat Verstappen simpelweg van een ander niveau is dan de rest van het veld: "Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik bedoel, we hebben al gezien dat Max al zijn teamgenoten heeft vernietigd. Misschien is het zijn vermogen om een auto te krijgen die heel lastig te controleren is, maar als je hem wel onder controle krijgt, dan ontstaan dit soort gaten."