Marko wil niet speculeren over mogelijk vervanger Ricciardo

Daniel Ricciardo kende een ongelukkige tweede vrije training in Zandvoort. De Australische AlphaTauri-coureur lette niet goed op en knalde vol de muur in, in de eerste kombocht. Hij greep direct naar zijn pols en vertrok na de eerste medische checks naar het ziekenhuis. Helmut Marko wil er niet al te veel over zeggen.

Ricciardo crashte op exact dezelfde plek als zijn landgenoot Oscar Piastri enkele seconden daarvoor had gedaan. De AlphaTauri-coureur had niet gezien dat Piastri was gecrasht en schrok dan ook van de McLaren. Ricciardo liet zijn team direct weten dat hij pijn had aan zijn hand, bij het verlaten van de auto had hij zijn hand vast en liet hij een marshall weten dat hij niet in orde was. Na een check in het medisch centrum vertrok hij naar het ziekenhuis.

Ziekenhuis

Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde niet te veel zeggen over de mogelijke blessure van Ricciardo. De Oostenrijkse adviseur liet aan Viaplay weten dat hij niet weet wat er aan de hand is, maar dat hij inderdaad naar het ziekenhuis is vertrokken: "We weten het nog niet. Maar, hij heeft een pijnlijk hand en zijn pols was beschadigd. We moeten het nu gaan afwachten en daarna zien we wel."

De Vries?

Als Ricciardo niet kan rijden, dan moet men opzoek naar een vervanger. Liam Lawson is aanwezig in Zandvoort en zal normaal gesproken instappen als één van de coureurs van Red Bull of AlphaTauri niet kan rijden. Ook de naam van de ontslagen Nyck de Vries valt als mogelijke vervanger. Marko wil er niets over zeggen: "Het is een nieuwe situatie, maar we wachten eerst af. Als Ricciardo niet kan rijden, dan gaan we kijken wat we gaan doen."