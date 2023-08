Paddock in Zandvoort krijgt langzaam vorm

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Nederland. Het circuit van Zandvoort wordt het toneel van de herstart van het seizoen en de voorbereidingen voor het weekend zijn inmiddels in volle gang. De organisatie deelt trots de beelden van de voortgang.

De verwachtingen voor de Nederlandse Grand Prix zijn zeer hoog, de kaartjes zijn al maanden uitverkocht en de hype in het land is zeer groot. De organisatie doet mee aan de hype en deelt wederom beelden van de opbouw van de paddock. Op de nieuwe beelden is te zien dat de motorhomes van onder meer Ferrari, Aston Martin en Red Bull Racing vorm krijgen. Het wordt de derde editie van de Nederlandse Grand Prix sinds de comeback van de race in 2021.