Alpine maakt zich zorgen over budgetcap-loopholes

In de Formule 1 geldt momenteel nog steeds een budgetcap. Deze financiële regels zorgden meerdere keren voor ophef en een aantal teams maken zich dan ook zorgen. Ook bij het team van Alpine hoopt men dat de FIA de zaakjes goed in de gaten houdt, ze wijzen naar een moment van eerder dit jaar.

Eerder dit jaar ontstond er namelijk de nodige ophef over het gedrag van een aantal teams rondom de budgetcap. Het leek er namelijk op een aantal teams een loophole hadden gevonden in de regels rondom het budgetplafond. Mercedes en Red Bull Racing zouden namelijk kennis hebben gedeeld van andere projecten met de Formule 1. Bij Red Bull zou men informatie die was opgedaan bij het bouwen van de RB17-hypercar delen met het Formule 1-team. Bij Ferrari ging het om het WEC-project en bij Mercedes had en het over hun activiteit in de America's Cup.

De FIA greep vervolgens in en stelde een zogenaamde Technical Directive in. De loopholes worden hierdoor de kop ingedrukt, maar dat betekent niet dat de andere teams zich geen zorgen maken. Bij het team van Alpine vertrouwt men de FIA, maar technisch directeur Matt Harman is wel kritisch bij Auto, Motor und Sport: "We maken ons zorgen over dat soort interpretaties. Maar, we vertrouwen wel op de FIA. Ik geloof dat ze alles goed en grondig controleren, we vertrouwen erop dat ze de loopholes aanpassen."