Marko sluit komst Hamilton uit: "Belangrijk dat er een hiërarchie is"

Max Verstappen is momenteel de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur heerste in de eerste seizoenshelft en gaat met een flinke voorsprong op teamgenoot Sergio Perez aan de leiding in het wereldkampioenschap. Helmut Marko wil Perez echter niet vervangen door een topcoureur zoals Lewis Hamilton.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. In de eerste helft van het huidige seizoen won hij slechts tweemaal niet en was hij in veel Grands Prix veel sneller dan zijn concurrentie. Het gat met de andere coureurs was regelmatig veel groter dan twintig seconden. Verstappens teamgenoot Sergio Perez lag dus ook vaak ver achter, het tekent de rolverdeling binnen het team van Red Bull.

Succes

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook tevreden met de huidige rolverdeling. In de media gaan er ondertussen veel geruchten rond over het stoeltje van Perez. In gesprek met Motorsport-Magazin laat Marko weten dat topcoureurs als Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Lando Norris geen kans maken: "Het publiek, de kijkers en de journalisten zouden dat te gek vinden. Als management willen we echter succes zien en willen we de titel winnen, het liefst allebei de titels. Dan is het beter dat er een hiërarchie is met een coureur die duidelijk sneller is en een duidelijke tweede coureur."

Hamilton

De fans hoeven dus geen onderlinge strijd bij Red Bull te verwachten. Als het aan Marko ligt blijft Verstappen de enige sterke coureur bij het team, als is er één naam die wel kans maakt: "Norris kan ik mij nog wel voorstellen, maar over Lewis Hamilton heb ik een hard hoofd. De sfeer binnen ons team moet goed blijven. In het verleden zag je bijvoorbeeld Senna en Prost, twee supersterren die alleen maar naar elkaar keken en het team op de tweede plaats plaatsten."