Max Verstappen gaat eigen team in GT3-klasse opzetten

De regerend Formule 1-kampioen is momenteel druk bezig om voor het derde opeenvolgende jaar de titel van de koningsklasse op naam te laten schrijven, maar ook daarnaast is de Nederlander een drukbezet man. Max Verstappen is namelijk druk bezig om een raceteam op te zetten voor een deelname aan de GT3-klasse, en hoopt vanaf 2025 al in de categorie aanwezig te zijn.

De Nederlander weet momenteel overwinning na overwinning aaneen te rijgen, en kan op een ruime voorsprong in het rijdersklassement van de Formule 1 rekenen. Al eerder liet Max Verstappen weten naast zijn deelname aan de koningsklasse ook druk bezig te zijn met onder andere het simracen bij Team Redline, en nu staat er een geheel nieuw project in aanbouw; namelijk het opzetten van een raceteam voor de GT3-klasse.

Op de vraag van Formule1.nl wat het project Verstappen.com Racing preciest inhoudt, antwoordt de Red Bull-coureur: "Vanuit Verstappen.com Racing sponsoren en ondersteunen we in raad en advies diverse race-activiteiten van mensen die dicht bij me staan. Het is allemaal begonnen met het sim-racen van Team Redline. Daarnaast zijn we met Verstappen Racing nu ook actief met Thierry Vermeulen in DTM en GTWC Sprint, en met mijn vader in de rallysport, maar het uiteindelijke doel is wel om een eigen raceteam op te zetten. We zullen beginnen in de GT3-klasse en dan zien we op een gegeven moment wel waar het schip strandt. Als het strandt..."

"Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. Ik wil winnen, ook hiermee. En het gaat erom dat ik een opstap kan creëren vanuit het sim-racen naar de GT3. Dus dat je niet alleen via het karten in de autosport kunt belanden, want dat kost heel veel geld op dit moment", laat Verstappen optekenen.

De tweevoudig wereldkampioen liet eerder al weten altijd zijn ogen open te houden voor deelname elders in de racerij, waaronder een poging op Le Mans. Met de bouw van een GT3-team zou Verstappen de eerste echte stap kunnen zetten richting een potentiële toekomstige participatie op de legendarische endurancerace: "Nou ja, je weet natuurlijk nooit hoe dingen gaan lopen, maar ambities zijn er altijd. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel goede mensen we straks in het team hebben en hoeveel knowhow er is, maar het zou mooi zijn als we kunnen doorgroeien naar het hoogste niveau in het lange afstandsracen."

"Daar zijn we op dit moment druk mee bezig", vertelt Verstappen over de verdere doorontwikkeling van Verstappen.com Racing. "De eerstvolgende stap is een eigen GT3-team. Komend jaar is best wel krap, maar ik wil het wel zo snel mogelijk. Een GT3-team in 2025, dat zou moeten kunnen passen. Met minimaal twee auto's dan. We zijn volop bezig. De fase van het plannen maken is voorbij, we zitten al in de actiemodus", laat Verstappen weten.