GPToday TV-Gids: Een alternatief F1-weekend op programma

Pak de agenda maar ervast bij, want er is een alternatief en druk F1-weekend op Spa-Francorchamps. Ook is de ontknoping van het Formule E-kampioenschap in Londen plus drie feeder series in het voorportaal van de koningsklasse komen dit weekeinde in actie.

De Formule 1 heeft naast de Grand Prix ook een sprintrace op het programma. De vaste routine wordt dus omgegooid. Op de vrijdag is er maar één vrije training om 13:30 uur. De kwalificatie voor de race van zondag is diezelfde dag om 17:00 uur. De gehele zaterdag staat in het teken van de sprintrace van 16:30 uur. De kwalificatie voor deze wedstrijd, de sprint shootout qualifying, is om 12:00 uur. De Grand Prix van België start zondag als vertrouwd om 15:00 uur.

In het voorprogramma de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup. De F3-sprintrace start zaterdag 10:00 uur. Die van de F2 begint op dezelfde dag om 13:45 uur. Op de zondag zijn de hoofdraces ​​​in beide klasses. De F3 om 08:30 uur en de F2 om 10:00 uur. De wedstrijd in de Porsche Cup is zondagmiddag 11:45 uur.

De Formule E kent een dubbele wedstrijd in Londen. Op zaterdag de eennalaatste race van 2023 om ​​​​​18:03 uur. De slotrace is op zondag ook om 18:03. In de laatste wedstrijd valt hoogstwaarschijnlijk de beslissing in het kampioenschap.