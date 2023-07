Uitslag derde training GP Hongarije: Hamilton houdt Red Bulls achter zich

In de derde en laatste vrije training heeft Lewis Hamilton de snelste tijd gezet op de Hungaroring. De Mercedes-coureur bleef Max Verstappen voor, die niet tevreden was over zijn Red Bull. De sessie was zonder grote problemen verlopen.

Deze sessie was onder droge omstandigheden. Voor de teams een belangrijk dus uurtje om na de verregende eerste vrije training alsnog flink wat data te vergaren.

De Red Bulls gingen van meet af aan ontzettend snel. Max Verstappen en Sergio Pérez stonden in het begin bovenaan met de mediums. Charles Leclerc volgde op gepaste afstand. Esteban Ocon kwam na minder dan een kwartier iets meer in de buurt, maar wel op de rode band.

Bijna alle rijders waren bezig met langere stints ter voorbereiding op de Grand Prix van zondag. Alfa Romeo waren een beetje een vreemde in de bijt en probeerde met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou een kwalificatie-run. Beiden coureurs splitsten tijdelijk de Red Bulls.

Niet alleen de Alfa's maar andere coureurs wilden ook een ultrasnelle ronde neerzetten en de tijdenlijst werd wat door elkaar gehusseld, maar aan de tijd van Verstappen kwam voorlopig niemand.

De Nederlander worstelde wel met de achterkant en overlegde met zijn engineer over de boordradio over een oplossing.

Daniel Ricciardo kon in deze sessie veel meters maken. AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda wisselde stuivertje met de Australiër, maar beide AT04's bungelden voornamelijk achteraan omdat ze op het hardste rubber rond reden. Uiteindelijk eindigde Ricciardo voor Tsunoda, een goede opsteker voor de Australiër.

Met nog tweeëntwintig minuten op de klok duwde Fernando Alonso de regerend kampioen naar de tweede positie. De Spanjaard was iets meer dan een tiende sneller, echter wel op de zachtste band.

McLaren had de zaakjes weer op orde. Landa Norris met een beetje drift in de laatste bocht reed op geel naar de eerste tijd met minder dan zestien minuten te gaan. Deze tijd was een zeer goede tijd in vergelijking met de coureurs op soft.

Mercedes was een lange periode buiten de top tien en reden hun tijd op de mediums. Pas op het eind gingen deze renstal ervoor zitten op de rode band. Lewis Hamilton met drie keer paars reed naar een strakke eerste tijd en George Russell stond voorlopig vijfde.

Verstappen had nog steeds balansproblemen in zijn Red Bull en kon de tijd van Hamilton niet matchen. De Nederlander klonk gefrustreerd over de boordradio. Ook Perez kwam niet in de buurt van P1, maar zat wel op de huid van teamgenoot Verstappen.

Ook de Ferrari's lieten pas op het end het achterste van hun tong zien, echter kwamen echter tekort op de koplopers. Nico Hulkenberg daarentegen met een Ferrari-motor reed zichzelf naar een tijdelijke knappe P4.

Aan de tijd van Hamilton kwam uiteindelijk niemand meer ondanks een poging van Sainz en Pérez.