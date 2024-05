Chandhok begrijpt Hamilton-keuze van Ferrari

Begin dit jaar maakte het team van Ferrari bekend dat ze Lewis Hamilton hebben aangetrokken. De Britse zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf volgend jaar voor Ferrari, maar sommige kenners vragen zich af of Ferrari hier geen spijt van heeft. Karun Chandhok snapt niets van deze beweringen.

Hamilton wordt bij Ferrari de vervanger van Carlos Sainz. De Spanjaard heeft nog geen nieuwe werkgever voor volgend jaar gevonden, maar hij is wel heel sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij wist al te winnen in Australië, en hij is regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton is op zijn beurt rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen, en men vraagt zich af of Ferrari wel de juiste keuze heeft gemaakt.

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok kan zich niet vinden in deze beweringen. De Indiër staat volledig achter de keuze van Ferrari en dat legt hij uit in zijn column voor Motorsport Magazine: "Sainz heeft een sterke start van het seizoen achter de rug met een geweldige race in Japan waar hij de best of the rest was achter de Red Bulls. In tegenstelling tot veel mensen op sociale media denk ik niet dat ze bij Ferrari spijt hebben van dat ze Hamilton hebben aangetrokken op het moment dat ze de kans daarvoor hadden. Een kans om Lewis of Max binnen te halen, mag niet gemist worden. Zelfs Carlos begrijpt dat."