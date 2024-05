Wat doet het weer in Miami?

Dit weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium zal er veel gaan gebeuren, want er staat weer een sprintrace op het programma. De teams krijgen het druk, en op zondag moeten ze ook de weerradar in de gaten gaan houden.

Op vrijdag wordt het weekend afgetrapt met de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Aangezien Miami zeer zuidelijk ligt op de landkaart, moeten de teams en de coureurs rekening houden met hoge temperaturen. Op vrijdag is het dan ook zonnig met her en der een wolkje, het wordt ongeveer 27 graden Celsius. Het is niet de verwachting dat het gaan regenen rondom het circuit.

Op zaterdag wordt eerst de sprintrace verreden en daarna de gewone kwalificatie. Het wordt wederom ongeveer 27 graden Celsius, en ook de rest van de omstandigheden zijn vergelijkbaar met de vrijdag. Op zondag wordt gewoon de Grand Prix verreden op het circuit van Miami. Het wordt ongeveer 28 graden Celsius, en er is een kansje op neerslag. Er is ongeveer 25 procent kans op regenen, wat dus wel betekent dat de coureurs naar de weerradar moeten gaan kijken. Ze moeten vooral naar de baan kijken, want door de hoge temperaturen kan de baantemperatuur gaan oplopen tot zo'n 50 graden.