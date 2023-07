Marko leeft mee met Perez: "Dat hadden we niet ingecalculeerd"

Sergio Perez kende wederom een teleurstellende kwalificatie in Silverstone. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur viel af in Q1 en reed slechts de negentiende tijd. Het zorgde voor veel teleurstelling bij Perez en zijn team. Volgens Helmut Marko had de coureur vooral pech met het moment waarop hij de baan opkwam.

In navolging van de kwalificaties in Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk viel Perez af voordat het allesbeslissende derde kwalificatiegedeelte was begonnen. De zestiende tijd van de Mexicaan was een teleurstellend resultaat en hij had vanzelfsprekend op meer gehoopt. Hij kwam bij de herstart in Q1 vroeg de baan op en kon zich daarna niet meer verbeteren.

Koude banden

Perez stond minutenlang bij de uitgang van de pitlane te wachten op het groene licht. Hierdoor kwam hij wel als eerste op de baan, maar dat leverde hem geen goed resultaat. In gesprek met de internationale media legt Helmut Marko het uit: "Er bestond een kans dat het ging regenen. Het feit dat het opruimen van de stilgevallen auto van Magnussen zo lang duurde, waardoor Checo's banden afkoelden, hadden we niet ingecalculeerd. Dat was één van de redenen dat hij in die ronde niet optimaal heeft kunnen presteren."

Verbeteren

Marko is wel van mening dat Perez beter voor de dag moet komen in de kwalificaties. De Oostenrijkse adviseur is op dat punt wel streng: "Over het algemeen moet Checo zijn kwalificatie verbeteren, want dit is natuurlijk niet de eerste keer. Hij heeft wel als bonus dat hij vrij goede races rijdt. We hebben hier in Silverstone een circuit waar je goed kan inhalen en met ons DRS-voordeel moet het voor hem mogelijk zijn om een goed aantal punten te pakken."