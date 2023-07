Albon zag goede vrijdag niet aankomen: "Hebben niets speciaals gedaan"

Alexander Albon was de grote verrassing van de vrijdag op het circuit van Silverstone. De Thaise Williams-coureur sloot beide vrije trainingen af op de verrassende derde plaats. De Williams zag er sterk uit en men is benieuwd wat het team kan doen in de kwalificatie van vandaag. Albon zelf vraagt zich af wat er is gebeurd.

Albon is bezig met een redelijk sterk seizoen in de Formule 1 waarin hij het beste uit het materiaal probeert te halen. Meer dan eens laat hij zien tot wat hij in staat is in de Williams. Op het iconische circuit van Silverstone noteerde hij in allebei de vrije trainingen de derde tijd. In de tweede vrije training was hij zelfs sneller dan Red Bull Racing-coureur Sergio Perez.

Na afloop van de tweede vrije training vroeg Albon zich hardop af wat er aan de hand was. De Thaise Brit was blij verrast en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het geen verrassing was. We hebben namelijk niets speciaals gedaan. Het is raar want, het voelde niet zo goed op de baan. Blijkbaar voelt het voor de rest dus nog slechter aan. Ik denk dat de wind vandaag enorm irritant was, het zorgt voor problemen met de balans van de auto. Wij leken er beter mee om te kunnen gaan dan de rest."