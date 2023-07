Apetrotse Horner juicht: "Hele team werkt op enorm hoog niveau"

Red Bull Racing kende een geweldig weekend in Oostenrijk. Max Verstappen was in vrijwel alle sessies de beste coureur en hij greep dan ook de zege. Ook zijn teamgenoot Sergio Perez mocht het podium betreden na een sterke inhaalrace. Teambaas Christian Horner spreekt van een 'fantastische' dag.

Op de eigen Red Bull Ring was de Oostenrijkse renstal het gehele weekend dominant. Alhoewel het team van Ferrari sterk voor de dag kwam, kon Verstappen de race tot op een vrij simpele wijze winnen. De Nederlander verloor de koppositie na zijn eerste pitstop, maar haalde Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz daarna op een vrij eenvoudige wijze in.

Strategie

Na afloop van de race klapte Red Bull-teambaas Christian Horner zijn handen stuk tijdens de podiumceremonie. Daarna sprak de trotse Brit met Sky Sports: "Het was een fantastische race. Ik denk dat we op strategisch gebied alleen maar de juiste keuzes hebben gemaakt. Niet stoppen tijdens de VSC was cruciaal, vooral voor Checo. Daarna hadden we gewoonweg geweldige pace. We namen risico met die laatste pitstop van Max. We gingen voor de snelste ronde en de jongens van de pitcrew verkeren gewoon in een geweldige vorm."

Verstappen

De overwinning van Verstappen zorgde ook voor een grote grijns bij Horner. Hij is van mening dat zijn Nederlandse kopman momenteel de sterkste coureur van het veld is: "Hij verkeert gewoon een een bijzonder sterke vorm. Het team functioneert momenteel echt op een enorm hoog niveau. We hebben nog ons beste resultaat tijdens een seizoen geëvenaard, dus dit was een topperformance. We willen hier mee doorgaan."