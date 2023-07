"Wat gebeurde er nog meer in Spielberg op zaterdag"?

Naast de Formule 1 kwamen de toekomstige talenten uit de Formule 2 en Formule 3 in actie op een dag dat overschaduwd werd door het trieste overlijden van de 18-jarige Dilano van 't Hoff op Spa-Francorchamps na een verschrikkelijke crash.

Formule 2

Amerikaan Jak Crawford behaalde zijn eerste Formule 2-overwinning in de eneverende sprintrace op een nat Spielberg. Victor Martins baande zich een weg vanaf de tiende plaats op de grid en werd tweede, terwijl Isack Hadjar na een diskwalificatie van Clement Novalak derde werd. Richard Verschoor spinde zichzelf uit de wedstrijd na een sterke openingsfase.

鈥嬧嬧嬧嬧婩ormule 3

Bij de Formule 3 was het zeer spannend in de strijd om de zege in de sprintrace met vier man die allemaal het hoogste treetje wilde opeisen.

Paul Aron was uiteindelijk de overwinnaar en pakte zijn eerste zege in F3. De Est joeg na een Safety Car halverwege de race op pole-sitter Josep María Martí om zijn overwinning veilig te stellen. Gabriele Minì pakte belangrijke punten voor het titelgevecht op de tweede plaats voor Hitech Pulse-Eight, voor Van Amersfoort Racing's Caio Collet.