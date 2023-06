Uitslag kwalificatie Oostenrijk: Verstappen verslaat Ferrari's in track limits-spektakel

De startopstelling voor de Oostenrijkse Grand Prix van aanstaande zondag is bekend. Aangezien er dit weekend weer wordt gewerkt met een sprintformat, werd de kwalificatie zojuist verreden op de Red Bull Ring. De pole position ging naar Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Q1

Het eerste gedeelte van de kwalificatie werd afgetrapt door Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Achter dit duo kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Verstappen kwam ook direct naar buiten en zette een vlotte tijd neer. Na ongeveer vijf minuten werd deze tijd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits. Op dat moment lag de sessie echter al stil. Valtteri Bottas was gespind in de eerste bocht en leek zijn wagen niet meer te kunnen herstarten. Toch reed de Fin even later doodleuk weer op de baan. Hij ontsnapte aan een vroeg eliminatie. Dat geldt niet voor Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Kevin Magnussen en de tegenvallende Nyck de Vries.

Q2

Verstappen en Sergio Perez kwamen in het tweede gedeelte van de kwalificatie direct de baan op. Met de drukte en de dreigende track limits was het belangrijk om direct een snelle tijd te noteren. Beide coureurs deden dat ook, maar ze verloren hun rondetijden door de track limits. De limieten in de laatste bochten bleven slachtoffers eisen, onder meer George Russell viel af omdat hij zich niet kon verbeteren. De Brit verloor zijn rondetijd en ging daarna simpelweg te langzaam. Perez ging wel snel genoeg, maar ging voor de derde keer in Q2 over de limieten heen. Hierdoor viel hij alweer af in de kwalificatie. Naast Perez en Russell vielen ook Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Oscar Piastri af.

Q3

Alexander Albon trapte het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie af op de Red Bull Ring. Na de problemen met de track limits in de eerste twee kwalificatiesessies, ging het ditmaal wat beter. Alleen Lance Stroll en Albon verloren hun rondetijden. Max Verstappen deed dat niet en reed een razendsnelle ronde. De Nederlander liet het oranjepubliek juichen en veroverde de pole position. Hij was nipt sneller dan de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz.