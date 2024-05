Verstappen lacht: "Als m'n moeder ballen had, was het mijn vader!"

Max Verstappen leek in Miami op weg te zijn naar de zege, totdat hij over een paaltje reed en hij pech had met de Safety Car. Hij kwam als tweede over de streep, achter racewinnaar Lando Norris. Verstappen heeft geen zin om te kijken naar andere mogelijke scenario's, hij kreeg de lachers op zijn hand met zijn vergelijking.

Nadat Verstappen over het paaltje in de chicane was gereden, kwam hij naar binnen voor zijn pitstop. Vlak daarna kwam de Safety Car de baan op na een crash van Kevin Magnussen en Logan Sargeant. Norris kon hierdoor een 'gratis' pitstop maken, en hierdoor behield hij de koppositie. De Safety Car maakte ook nog eens een foutje, door Verstappen op te pikken in plaats van Norris. Hierdoor duurde de Safety Car-periode langer dan gehoopt.

Verstappen vond het niet erg dat hij was verslagen door zijn goede vriend Norris. Na afloop werd het duo tijdens de persconferentie gevraagd naar of Norris ook had kunnen winnen zonder Safety Car. Verstappen twijfelde: "Ik weet niet wat het verschil voor de Safety Car was om eerlijk te zijn. Hoever lag je achter me? " Norris antwoordt: "Het was moeilijk geweest. Ik had dan twee Ferrari's, een Red Bull en Oscar moeten inhalen. Oscar deed het goed, dus petje af." Verstappen heeft geen zin in speculatie: "Het is als, als, als. Als m'n moeder ballen had, was het mijn vader!"