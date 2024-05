Horner onthult vloerschade Verstappen na moment met paaltje

Max Verstappen gold als de favoriet voor de zege in Miami, maar uiteindelijk kwam hij als tweede over de lijn. Verstappen kende een bewogen race, waarin hij een zeldzaam foutje maakte. Hij reed over een paaltje heen, en volgens Christian Horner zorgde dit voor vloerschade.

Verstappen greep de koppositie bij de start van de race, en hij reed daarna weg bij de rest van het veld. Hij maakte echter een klein foutje door rechtdoor te schieten bij de krappe chicane op het punt waar de baan onder de snelweg doorgaat. Verstappen reed hierbij een paaltje uit de grond. Dit paaltje belandde op het midden van de baan, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car om de marshalls de kans te geven het ding van de baan te halen.

Paaltje

Red Bull-teambaas Christian Horner onthulde na afloop dat het paaltje gevolgen had voor de race van Verstappen. De Britse teambaas legde het uit aan de internationale media: "Hij raakte het paaltje rond rondje 20, en dat veroorzaakte behoorlijk wat schade aan de onderkant van zijn auto. We moeten kijken wat daar precies de gevolgen van waren, maar hij had genoeg snelheid op dat moment en hij reed weg bij Oscar Piastri en Lando Norris voordat hij die schade opliep."

Norris

Volgens Horner verloor Verstappen een beetje tijd, maar staat het niet helemaal vast of dat kwam door de schade aan de vloer. Horner zag al in de sprintrace dat de marge niet groot genoeg was: "Na het moment met het paaltje hebben we de pits opgezocht en de Safety Car kwam op het beste moment voor Lando, waardoor hij eigenlijk een gratis stop had. Maar het was natuurlijk niet geweldig voor ons, want dan sta je op banden die zes of zeven ronden ouder zijn. Ik denk dat de tweede plaats met de schade nog een behoorlijk resultaat was."