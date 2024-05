Verstappen niet blij met Perez: "Kras op mijn diffuser"

Max Verstappen kwam gisteren als tweede over de streep in Miami. Hij moest de overwinning aan Lando Norris laten, en dat vond hij helemaal niet erg. Bij de start werd hij nog bijna van de baan gekegeld door Sergio Perez, en daar was hij niet helemaal tevreden mee.

Verstappen startte de race vanaf de pole position. Bij de start hield hij de leiding vast, maar het scheelde niet veel of zijn teammaat Sergio Perez had hem van de baan gekegeld. De Mexicaan maakte een remfout waardoor hij vol rechtdoor schoot. Hij leek Verstappen net niet te raken, maar gelukkig voor Red Bull kwam iedereen met de schrik vrij. Na afloop bleek wel dat er iets aan de hand was.

Kras

Verstappen onthulde na afloop van de Grand Prix namelijk dat hij een klein beetje schade had opgelopen bij het moment met Perez. Bij Viaplay sprak Verstappen zich uit: "Dat scheelde echt heel erg weinig. Ik heb volgens mij ook een kras op mijn diffuser zitten van hem. Dat kon heel slecht afgelopen zijn. Hij remde ook vijftig meter later dan iedereen. Gelukkig is er niks geks gebeurd, maar dat had heel erg anders kunnen aflopen."

Norris

Verstappen kon wel leven met zijn tweede plaats. De Nederlander gunde Norris de zege, en hij gaf aan dat het in de race eventjes niet lekker liep bij Red Bull: "Vanuit onze kant was het natuurlijk teleurstellend, maar je moet zeker ook realistisch zijn. We hadden gewoon de snelheid niet, vooral op de harde band. Zoals gezegd, als er dan iemand de race moet winnen, dan mag het van mij Lando zijn."