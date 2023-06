Perez jaagt op zege: "We hebben constructieve gesprekken gevoerd"

Na twee tegenvallende raceweekenden in Monaco en Spanje, wil Sergio Perez aankomend weekend in Canada beter voor de dag komen. De Mexicaanse coureur kan in Montreal zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen verkleinen. Perez heeft veel met zijn team gesproken en geeft aan dat wil gaan winnen in Canada.

Perez ging in Monaco en Spanje de fout in tijdens de kwalificatie. In Monaco crashte hij waardoor hij vanuit het achterveld moest starten en geen WK-punten kon pakken. In Spanje moest hij vanuit het middenveld starten, maar hij kon wel een aardige inhaalrace rijden. Verstappen won beide races en liep daardoor flink uit op Perez in de strijd om het wereldkampioenschap.

Gesprekken

Red Bull Racing-coureur Perez heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de aanstaande Grand Prix in Montreal. Hij is gemotiveerd en spreekt zich uit in zijn vooruitblik: "Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in de auto te stappen. Na de Grand Prix van Spanje ben ik naar Milton Keynes gegaan, daar heb ik hard gewerkt met mijn team en heb ik goede constructieve gesprekken gevoerd. Ik weet wat ik moet doen om weer de vorm te bereiken waarvan ik weet dat ik die kan bereiken. Als team weten we hoe we de auto in het juiste window kunnen krijgen."

Steunen

Perez weet dat de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken hem kunnen blijven achtervolgen, als hij ook slecht presteert in Canada. Hij maakt zich er echter geen zorgen over: "Met dit soort momenten is het belangrijker dan ooit om als team samen te werken en gaan we elkaar allemaal steunen om in Montreal voor de overwinning te gaan. Ik heb een fantastische auto en het is altijd leuk om achter het stuur te kruipen. Ik moet enorm consistent gaan presteren in Montreal en ik moet een compleet weekend gaan afleveren."