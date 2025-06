Pijnlijk: Spaanse F3-coureur crasht tijdens speciale demonstratierun

Formule 3-coureur Mari Boya had de eer om deel te nemen tijdens een speciaal evenement op de nieuwe Madring. De jonge Spanjaard mocht een demorun verzorgen, maar dat ging niet helemaal goed. Zijn Formule 3-bolide liep namelijk flink schade op.

In Madrid vond gisteravond een speciaal evenement plaats. Op het terrein waar vanaf volgend jaar de Spaanse Grand Prix wordt verreden, kwamen meerdere coureurs in actie om de Madring te openen. Carlos Sainz was de grote man, maar de Spaanse fans juichten ook de andere coureurs toe. Boya reageerde iets te enthousiast, zo iets te zien op beelden die rondgaan op sociale media.

Inschattingsfoutje met grote gevolgen

Te zien is hoe de Campos-coureur een gedeelte van het parcours op komt rijden waar hij moet keren. Voor de coureurs is dit een plek waar ze het publiek kunnen trakteren op een mooie donut of een spectaculaire drift. Boya was echter iets te enthousiast, en hij schat zijn drift verkeerd in.

Te zien is hoe hij vol enthousiasme tegen de betonblokken naast de baan rijdt. Zijn achtervleugel raakte zwaar beschadigd bij het moment, maar hij kon wel zijn weg vervolgen. Op andere beelden is te zien hoe Boya daarna een aantal demoruns rijdt in zijn Formule 3-wagen zonder achtervleugel.

Alles voor de show!

De jonge coureur kan er zelf wel om lachen. Hij deelt de video van zijn crash op sociale media met als tekst: "Alles voor de show, toch?" Hij kan er zelf wel om lachen, maar bij zijn werkgever Campos zijn ze waarschijnlijk iets minder blij met de schade.

Lastig seizoen

Boya is bezig met een lastig seizoen en staat momenteel op de dertiende plaats in het Formule 3-kampioenschap. Hij heeft in de eerste vijf raceweekenden 36 WK-punten bij elkaar gereden, en staat nu op gelijke hoogte met de Nederlander Laurens van Hoepen.