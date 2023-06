Verstappen heeft zin in Canadese Grand Prix: "Omgeving is heel erg gaaf"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Canadese Grand Prix. Op het circuit in Montreal gaat Max Verstappen op jacht naar zijn volgende zege van het seizoen. Verstappen kijkt uit naar de race en geeft aan dat hij weet wat hij kan verwachten van het circuit.

Verstappen heeft momenteel een vrij forse voorsprong in het wereldkampioenschap op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Verstappen schreef anderhalve week geleden de Spaanse Grand Prix op zijn naam en breidde daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. De Nederlandse regerend wereldkampioen kan in Canada dan ook verder uitlopen op Perez.

Montreal

Verstappen kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar de Canadese Grand Prix. De wereldkampioenschapsleider is dol op de stad en spreekt zich uit in zijn vooruitblik op Verstappen.com: "Het is altijd mooi om naar Montreal te gaan, de stad is fantastisch en de fans zijn geweldig. De baan is ook heel erg uniek omdat er echt een aantal old skool-kerbs liggen. De omgeving is daarnaast ook heel erg gaaf."

Afstelling

Verstappen is ook groot fan van het circuit zelf. De Red Bull Racing-coureur schreef vorig seizoen ook de race op zijn naam en dat wil hij aankomend weekend weer doen: "De afstelling van de auto moet een zorgvuldige balans zijn tussen snelheid op rechte stukken en goed over de kerbs kunnen gaan. We moeten daarvoor een goede afweging vinden. Natuurlijk ligt de overwinning van vorig jaar nog vers in het geheugen, dus ik hoop dat we dat dit weekend weer kunnen presteren."