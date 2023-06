Video: F1-coureurs proberen elkaars rating voor F1-spel te raden

Later deze week zal F1 2023 uitkomen, het officiële spel dat de koningsklasse vertegenwoordigt. Ook dit jaar heeft het spel voor iedere F1-coureur een individuele beoordeling klaarstaan op basis van de prestaties in het Formule 1-seizoen. Een flink aantal coureurs krijgt de opdracht om elkaars rating voor F1 2023 te raden.

F1 2023 staat op het punt om gelanceerd te worden, en dus is het een goede timing om een aantal coureurs voor de camera te zetten om elkaars rating te raden. Onder andere Red Bull-teamgenoten Max Verstappen en Sergio Pérez en Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc mogen elkaar beoordelen, maar ook F1-rookies Nyck de Vries, Oscar Piastri en Logan Sargeant krijgen de kans om elkaars rookieseizoen op het spel te beoordelen.

