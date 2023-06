Alonso waarschuwt Verstappen: "Ik dacht ook dat ik meer titels zou winnen"

Max Verstappen heerst in de Formule 1. De Nederlander heeft het momentum stevig in handen en is de grote favoriet voor de wereldtitel. Fernando Alonso denkt dat Verstappen nog wel eventjes zal blijven heersen in de sport. De Spanjaard geeft wel aan dat hij uit ervaring weet dat dit snel voorbij kan zijn.

Verstappen won afgelopen weekend met overmacht de Spaanse Grand Prix op het circuit van Barcelona. De Nederlandse coureur reed de gehele race aan de leiding en liet daarmee wederom zien waarom hij door velen wordt gezien als de beste coureur van het moment. Zijn team Red Bull heeft ook een zeer sterke auto gebouwd die veel sneller is dan de rest van het veld.

2026

Aston Martin-coureur Fernando Alonso denkt dat Verstappen nog wel eventjes zal blijven winnen in de koningsklasse van de autosport. In gesprek met PA News legt de Spanjaard zijn mening uit: "De regels worden pas gewijzigd in 2026 en tot die tijd zal Red Bull blijven strijden voor het wereldkampioenschap en krijgt Max nog veel kansen om te winnen. Hij is nog jong, de kalender is langer dan ooit, dus hij kan veel records gaan breken."

Geen garanties

Alonso geeft echter wel aan dat Verstappen niet te vroeg moet juichen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen spreekt op dit gebied uit zijn eigen ervaring. Alonso is daar eerlijk over: "Er hier geen garanties. Toen ik in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, dacht ik ook dat ik er nog veel meer zou gaan winnen. Ik dacht dat ik nog meer races zou gaan winnen. Max kan niet gaan relaxen, want alles kan snel veranderen."