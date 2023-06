'Concorde Agreement op de schop: F1-CEO Domenicali wil 12 teams op grid hebben'

Het lijkt erop dat de Formule 1 achter de schermen druk bezig is met het maken van haar toekomstplannen. Naar verluidt gaat CEO Stefano Domenicali aan het Concorde Agreement sleutelen, waarbij hij in de nabije toekomst twaalf Formule 1-teams op de grid wil zien. Ook wordt er gemeld dat de teams en de organisatie achter de koningsklasse momenteel druk in gesprek zijn over de verhoging van het inschrijfbedrag.

Het afgelopen jaar zijn er veel geruchten opgedoken dat er nieuwe teams maar al te graag de wereld van de Formule 1-wereld willen betreden. Tot nu toe zijn alle ambities door de bestaande teams uit de lucht geschoten, maar daar kan in de nabije toekomst zomaar verandering in komen.

De Italiaanse website Formu1a.uno meldt namelijk dat de CEO van de Formule 1, Stefano Domenicali, momenteel druk bezig is om de nieuwe Concorde Agreement voor te bereiden. Deze overeenkomst, die sinds jaar en dag door de Formule 1-teams, de FIA en de Formule 1 zelf wordt ondertekend, loopt eind 2025 af en zal vernieuwd moeten worden. Domenicali ziet dit als een uitgelezen kans om een aantal belangrijke onderwerpen van gesprek in het nieuwe contract aan te gaan kaarten.

Zo zou de Italiaanse topman achter de schermen momenteel hard aan het pushen zijn om vanaf 2026 twee extra Formule 1-teams op de grid te hebben. Met de vele geruchten en aandacht rondom potentiële kanshebbers en het feit dat de sport met gebruik van het budgetplafond op financieel vlak stukken beter te overzien is, lijkt het een kwestie van tijd voordat de Formule 1 twee nieuwe teams op de grid heeft staan.

Maar, er ligt nog een grote blokkade op de weg. Bij de geruchten dat nieuwe teams de sport wilden betreden, waren veel bestaande Formule 1-teams hierop tegen. Het huidige inschrijfbedrag voor nieuwe teams, namelijk 200 miljoen dollar, is volgens vele renstallen te laag voor de waarde die de sport momenteel bedraagt. Formu1a.uno meldt dat ook die blokkade met de nieuwe Concorde Agreement geruimd kan worden.

Domenicali en de huidige Formule 1-teams zijn momenteel namelijk druk in gesprek om het inschrijfbedrag voor nieuwe teams te verhogen, en zou er een bedrag van ongeveer 1 miljard dollar genoemd worden. Dit uitzonderlijke bedrag zal onder de bestaande Formule 1-teams worden verdeeld; naar alle waarschijnlijkheid zal met het nieuwe akkoord het pad voor nieuwe teams naar de Formule 1 weer vrijgemaakt worden.