Wolff na introductie nieuw aeroconcept W14-auto: "We komen er wel"

Afgelopen weekend wist het Formule 1-team van Mercedes een flinke lading upgrades op haar auto aan te brengen. De Duitse renstal nam afscheid van haar ‘zeropod’ concept, en maakte in plaats daarvan de beslissing om bij de recentelijke Grand Prix van Monaco een nieuw aerodynamisch concept van haar W14-auto te introduceren. Teambaas Toto Wolff hoopt dat de nieuwe upgrades goed zullen uitpakken.

Sinds de start van een nieuwe generatie Formule 1-auto's vorig jaar, worstelt Mercedes om de nieuwe regels tot een goede performance op het circuit om te vormen. Ook dit seizoen vallen de resultaten tot nu toe tegen, wat betekent dat het team voor een nieuwe ontwikkelingsrichting gekozen heeft.

Het nieuwste aerodynamische concept van haar W14-bolide werd afgelopen weekend bij de Grand Prix van Monaco geïntroduceerd, en ondanks het nét missen van een gooi naar de P3-podiumplaats, heeft teambaas Toto Wolff goede hoop dat zijn team eindelijk maar toch de juiste richting ingeslagen is.

"Deze race was een lastige. We zaten in het gevecht met Aston Martin en Ferrari, maar voorzichtigheid is nog altijd geboden. We kijken uit naar Barcelona, waar we meer data zullen vergaren. Dat zal onze nieuwe basis vormen, maar ik verwacht niet dat we daar sneller Aston Martin en Ferrari zullen zijn. Het zal meer een kwestie zijn van hoe kunnen we deze auto nu leren begrijpen."

"Zelfs met ons oude pakket wisten we bij Interlagos (GP Brazilië, 2022) op dominante wijze een race te winnen. We komen er wel", concludeert Wolff.