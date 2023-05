Wat viel op tijdens de Grand Prix van Monaco?

De Grand Prix van Monaco was een chaotisch spektakelstuk. Op het iconische stratencircuit ging de zege naar Max Verstappen, hij won de wedstrijd met een enorme voorsprong op nummer twee Fernando Alonso. Er gebeurde heel veel in Monaco en GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rij.

Max Verstappen

Voorafgaand het weekend werd Red Bull Racing niet gezien als de grote favoriet. De Oostenrijkse renstal wist op voorhand dat het circuit in Monaco niet helemaal bij hun auto paste en ze zagen zichzelf dan ook niet als de favoriet. Toch stond Max Verstappen gisteren op het hoogste treetje van het podium. De Nederlander reed de gehele race aan de leiding en kwam met een voorsprong van bijna een halve minuut op de nummer twee over de finish. Verstappen gaf dit weekend zijn visitekaartje af en vernederde de concurrentie. In de race hield hij het koel koel en maakte hij zelf de belangrijke call om te wisselen naar de inters.

Bij het team van Ferrari ging het weer niet zoals men had gehoopt. De gridstraf van Charles Leclerc zorgde al voor teleurstelling, maar in de race lagen nog genoeg kansen. Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz wisten echter geen enkele kans te verzilveren. Toen het begon met regenen bleven beide coureurs veel te lang doorrijden op de slicks. Sainz spinde bijna van de baan en Leclerc worstelde zich naar de pitlane. De Monegask hield van dat er geen tactische fouten waren gemaakt, maar de uitslag schetst een ander beeld. De zesde en de achtste tijd waren een grote teleurstelling voor het team.

Het team van Alpine verkeert momenteel in zwaar weer. Alpine-bons Laurent Rossi sprak zich fel uit in de media en teambaas Otmar Szafnauer ligt onder vuur. In Monaco verdween het politieke gedoe echter naar de achtergrond, want Esteban Ocon schitterde op het stratencircuit. De Fransman mocht de race vanaf de derde plaats starten en vocht zich daarna knap terug naar die positie. Hij hield daarna de jagende Mercedessen achter zich en mocht het podium betreden.