Verstappen opgelucht: "Ik moest risico's nemen"

Max Verstappen kende een ijzersterke kwalificatie in de straten van zijn woonplaats Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg in de absolute slotfase van het derde deel van de kwalificatie Fernando Alonso. De verschillen waren klein en Verstappen was n afloop zeer blij met zijn resultaat.

Verstappen nam in de laatste sector van zijn laatste rondje alle mogelijke risico's. In de tweede sector was zijn achterstand op Alonso nog zeer groot, maar in de laatste sector vloog de Nederland. Hij schampte de vangrails en was tot ieders verbazing sneller dan zijn Spaanse rivaal. Er barstte een groot feestje los in de pitbox van Red Bull en Verstappen meldde zich op het rechte stuk.

Risico's

Verstappen mocht bij interviewer van dienst Loïc Duval terugkijken op zijn razendsnelle kwalificatierondje. De Nederlander besprak zijn tijd met een grote glimlach op zijn gezicht: "Ik ben heel erg blij. We wisten voorafgaand de kwalificatie dat het voor ons moeilijk zou gaan worden, maar we werden elke sessie beter en beter. In mijn laatste ronde lag in achter omdat ik heel voorzichtig de eerste bocht in was gegaan. Daarna wist ik dat ik risico's moest gaan nemen en raakte ik een paar muren."

Chaos

Verstappen weet wat er moet gebeuren bij de Grand Prix van morgen. De Red Bull-coureur is blij met zijn startplaats en deelt zijn verwachtingen: "We hebben morgen echt een goede start nodig. De run naar de eerste bocht is heel erg kort. In Monaco kan alles gebeuren, een Safety Car bijvoorbeeld of regen. Er is hier altijd wel wat chaos. De race pace van de auto is goed en dat is het probleem niet. Je moet het kalm aanpakken."