Verstappen begrijpt update-timing Mercedes: "Had ik ook gedaan"

Het team van Mercedes introduceert dit weekend in Monaco een groot updatepakket. De Duitse renstal wil hiermee op termijn de achterstand op de concurrentie goed gaan maken. Of dat gaat gebeuren is vanzelfsprekend nog eventjes afwachten. Max Verstappen maakt zich voorlopig nog geen zorgen over de updatete concurrentie.

Mercedes wilde de grote update eigenlijk introduceren in Emilia-Romagna. Die race werd afgelopen weekend echter afgelast en Mercedes moest de updates noodgedwongen een week uitstellen. Vandaag kon de wereld voor het eerst een blik werpen op de updates. Al snel werd duidelijk dat het team van Mercedes afscheid heeft genomen van het zeropod-design.

Red Bull Racing-coureur en wereldkampioenschapsleider Max Verstappen laat in Monaco weten zich niet al teveel zorgen te maken over de updates. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Dat is nu nog lastig te zeggen, dat geldt ook voor Mercedes zelf. Ze moeten eerst hun volledig nieuwe concept gaan begrijpen. Ik weet niet wat het ze zal gaan brengen. Ik had zelf ook de updates in Monaco op de auto gezet. Je leert er immers veel meer van dan als je de onderdelen in de garage laat liggen."