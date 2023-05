Middel tot hoge kans op regen bij Grand Prix-weekend Monaco verwacht

Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op de kalender. Het Formule 1-circus zal dan haar zesde Grand Prix van het seizoen afwerken, en hoopt na de afgelasting van de race van vorig weekend in Imola dat het een probleemvrije race kan worden. Of de teams hun auto's in de straten van Monte Carlo daadwerkelijk schadevrij kunnen houden valt nog te bezien, want volgens de vroege weersvoorspellingen worden er dit weekend regenbuien verwacht.

Oorspronkelijk was de Grand Prix van Emilia-Romagna F1-race nummer zes van 2023, maar die werd vanwege het aanhoudende noodweer in de regio afgelast. Zodoende schuift het zesde racefestijn op naar Monaco, waar de F1-coureurs het uitdagende stratencircuit moeten afwerken.

De race in Monaco zal waarschijnlijk een grote uitdaging gaan worden, want volgens de weersvoorspellingen is de kans zeker aanwezig dat het Formule 1-circus ook dit weekend met regenbuien te maken zal krijgen. De bekende F1-journalist Albert Fabrega weet te melden dat er voor zowel de vrijdag, zaterdag als de zondag er een middel- tot hoge kans op regen verwacht kan worden. Volgens de grafieken lijkt vooral de zaterdag regen te kunnen krijgen waarbij waarschijnlijk de vrijdag de laagste kans op regen zal hebben.