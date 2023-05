Video: Voormalig IndyCar-coureur Bell verkent digitaal circuit Las Vegas

Terwijl de bouw van het circuit van de Las Vegas Grand Prix vol onderweg is, heeft voormalig IndyCar-coureur Townsend Bell de primeur om je mee te nemen om het (digitale) circuit te verkennen.

De Las Vegas Grand Prix zit eraan te komen, en terwijl de Formule 1 en organisatoren bezig zijn om zowel het officiële F1-hoofdkwartier en circuit voor te bereiden en op te bouwen, is er nu de eerste kans om het circuit van Las Vegas te kunnen ontdekken.

In samenwerking met CXC Simulations krijgt voormalig IndyCar-coureur Townsend Bell de kans om de baan, die in het centrum van de gokhoofdstad van de wereld gelegen is. Uit de beelden blijkt dat het circuit uitdagender zou kunnen zijn dan de lay-out prijsgeeft, tevens laat Bell op komische wijze zien hoe lang het rechte stuk wel niet is.

Bekijk de video hieronder: (2:22 min)